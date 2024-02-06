Кеннеди-младший заявил, что Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети X.

«У Карлсона есть полное право взять интервью у Путина. Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот. Раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже у тех, с кем мы ведем войну», — написал Кеннеди.

4 февраля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон может взять интервью у Путина.

Карлсона заметили в Москве 3 февраля и сразу предположили, что он приехал взять интервью у Путина. Сам Такер не стал опровергать эту информацию, отметив лишь, что хотел «посмотреть на то, как все устроено» в России.

6 февраля РИА Новости сообщало, что машина, на которой по Москве ездил Карлсон, предположительно, покинула территорию администрации президента РФ.

Ранее Карлсона пригласили посетить Крым.