Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский посол заверил, что Россия не собирается выходить из ОЗХО

Посол РФ Тарабрин: Россия не собирается выходить из ОЗХО

close
100%
Yves Herman/Reuters

Российский посол в Гааге и постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что вопрос о выходе России из организации не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что, оставаясь членом организации, Россия может не допустить ее превращения в инструмент по продвижению политических амбиций евроатлантистов.

«Будем стремиться вернуть ей независимый технический статус, где превалируют принципы взаимного уважения интересов всех без исключения государств-членов и консенсусного принятия решений», — пояснил Тарабрин.

До этого Тарабрин говорил, что ООН не принимала никаких решений о создании специального трибунала по Украине в Гааге и принять их не вправе. Он подчеркнул, что на данный момент никакого трибунала в Гааге не создано.

Он также говорил, что о нападении российский войск на страны Европы не может быть речи.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами