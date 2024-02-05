Российский посол заверил, что Россия не собирается выходить из ОЗХО

Российский посол в Гааге и постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что вопрос о выходе России из организации не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что, оставаясь членом организации, Россия может не допустить ее превращения в инструмент по продвижению политических амбиций евроатлантистов.

«Будем стремиться вернуть ей независимый технический статус, где превалируют принципы взаимного уважения интересов всех без исключения государств-членов и консенсусного принятия решений», — пояснил Тарабрин.

До этого Тарабрин говорил, что ООН не принимала никаких решений о создании специального трибунала по Украине в Гааге и принять их не вправе. Он подчеркнул, что на данный момент никакого трибунала в Гааге не создано.

Он также говорил, что о нападении российский войск на страны Европы не может быть речи.

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