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Зеленский анонсировал саммит по украинскому кризису

Зеленский заявил о договоренности со Швейцарией о саммите по украинскому кризису

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Alina Smutko/Reuters

Украина договорилась со Швейцарией о проведении саммита по украинскому кризису. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI.

«Мы предложили свой мирный план из 10 пунктов. Состоялись четыре встречи, в которых участвовали представители 80 стран. Мы договорились с президентом Швейцарии, что первый мирный саммит пройдет в его стране», — сказал Зеленский, отметив, что на этом мероприятии будет рассматриваться каждый пункт, чтобы прийти к финальному документу о «справедливом мире».

Также Зеленский выразил надежду, что линия помощи Киеву не изменится в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Кроме того, Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

До этого бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций украинской армии генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что Владимир Зеленский непосредственно несет вину за военные поражения, потому что не смог обеспечить войска достаточными ресурсами.

Ранее в Европарламенте отказались считать украинцев на дорогих машинах беженцами.

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