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Стало известно, какое питание снижает риск развития склероза

Nutrients: потребление жирной рыбы снижает риск развития склероза

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Shutterstock

Ученые из Университета Восточного Пьемонта в Италии установили, что умеренное потребление жирной рыбы и алкоголя снижает риск развития рассеянного склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании анализировались особенности рациона 70 467 человек от 40 до 69 лет. После получения необходимой информации о пищевых привычках и здоровье добровольцев ученые приступили к двенадцатилетнему наблюдению за ними. За это время было зафиксировано 478 случаев развития рассеянного склероза.

Рассеянный склероз — это заболевание, при котором иммунная система человека разрушает специальную оболочку отростков нервных клеток. Это нарушает проведение нервных импульсов в головном и спинном мозге, в связи с чем слабеют руки и ноги, ухудшается зрение, появляется головокружение и снижается двигательная способность.

Анализ показал, что курение, а также детское и подростковое ожирение повышали риск развития рассеянного склероза. Снижению вероятности появления этого заболевания способствовало регулярное умеренное употребление жирной рыбы и алкоголя. Ученые уточнили, что под умеренным подразумевается потребление один раз в неделю в небольших дозировках. Конкретные виды спиртных напитков, потенциально предотвращающие рассеянный склероз, названы не были.

Ранее была названа самая полезная для женщин диета.

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