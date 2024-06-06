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Недовольная визажистка потребовала у Лерчек миллион рублей

Визажистка Чумак подала в суд на Лерчек после покупки курса блогерши

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Визажистка Арина Чумак подала в суд на блогершу Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и потребовала от нее более миллиона рублей. Об этом сообщает издание Super.

В распоряжении редакции оказалась досудебная претензия Чумак, в которой истица утверждает, что приобрела за 1,8 миллиона рублей премиальную программу от Лерчек в рамках курса «PRO Запуск». Блогер обещала Чумак план по развитию личностного роста и повышению доходов, но, согласно претензии, не исполнила обязательств.

В претензии отмечается, что Лерчек, узнав о недовольстве ее курсом, предлагала девушке расторгнуть договор и вернуть 800 тысяч рублей, а миллион оставить себе. Но Чумак направила блогерше досудебную претензию, а после — иск в суд.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, выплатив порядка 500 млн рублей долга, штрафов и пени. Уголовное дело о неуплате налогов было прекращено, ограничения на перемещения и пользование интернетом с блогеров сняли. Позже стало известно, что блогеры разводятся.

Ранее Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС».

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