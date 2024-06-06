В Кремле заявили о наличии у России средств противодействия западному оружию Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России есть средства противодействия западному оружию, которое получает Украина. Об этом пишут «Известия».

«Каждая новая поставка является новым витком эскалации напряженности, и ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициируют», — сказал Песков.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва слышит заявления о планах Запада по поставкам оружия Украине.

«Россия готова к этому, Россия имеет средства по противодействию», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

5 июня Путин провел встречу с руководителями мировых информационных агентств. Мероприятие состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ходе беседы президент заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Ранее Песков оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия на Украину.