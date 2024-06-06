Песков назвал «нефтянку» ключевой для развития экономики РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сохранении ключевой роли нефтяной отрасли для бюджета РФ. С таким заявлением он выступил в эфире «Известий».

При этом он подчеркнул, что теперь экономика России развивается «за счет производства, за счет переработки, за счет услуг, а не за счет «нефтянки»». Песков подчеркнул, что такой сдвиг очень важен для развития страны.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что нефтяное эмбарго не сильно сократит доходы бюджета РФ.

Он отметил, что эти товары Россия перенаправит на другие рынки. Поскольку объем мировой экономики требует углеводородов и прогнозируется рост ее темпов, пусть и по сокращенным параметрам, спрос на российские экспортные сырьевые товары будет сохраняться.

Ранее Байден избавил США от стратегических запасов нефти.