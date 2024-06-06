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Стало известно, на сколько мест поднимется в рейтинге Андреева после полуфинала «Ролан Гаррос»

Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос» — 2024

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Lisi Niesner/REUTERS

Российская теннисистка Мирра Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам выступления на Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос» — 2024. Об этом сообщает Sports.

10 июня спортсменка дебютирует в топ-30 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), поднявшись с 38-й позиции.

В полуфинальном матче 17-летняя уроженка Красноярска в двух сетах уступила представительнице Италии Ясмин Паолини. Встреча прошла на корте Филиппа Шатрие в Париже, продлилась 1 час 15 минут и завершилась в двух сетах — 6:3, 6:1.

По ходу игры итальянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 80% мячей с первой подачи. Андреева выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и выиграла 61% мячей с первой подачи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее сообщалось, что Ига Свентек стала первой финалисткой «Ролан Гаррос».

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