В Кремле назвали ключевую задачу для российского руководства

Достижение всех целей специальной военной операции (СВО) на Украине продолжает оставаться ключевой задачей российского руководства. Об этом в ходе интервью для газеты «Известия» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Представитель президента РФ упомянул о ситуации на поле боя в контексте предстоящего мирного саммита по Украине, который должен пройти в Швейцарии. Мероприятие запланировано на 15–16 июня, при этом Москва не получила приглашение на конференцию.

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное — достигнуть поставленных целей», — сказал Песков.

Он добавил, что без участия РФ саммит в Швейцарии будет представлять собой пустое и абсурдное мероприятие.

6 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во время мероприятия он прокомментировал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии, назвав одну из его возможных целей.

Шойгу не исключил, что эта конференция призвана придать видимость легитимности украинского президента. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту главы государства истек 20 мая, но из-за решения властей не проводить выборы он продолжает выполнять соответствующие обязанности.

Ранее в Швейцарии назвали бесполезным занятием попытки пригласить РФ на саммит по Украине.