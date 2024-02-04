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Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба

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Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin/Reuters

Президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Готфрида Гейнгоба. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер отметил, что ему доводилось встречаться с намибийским коллегой, и пообещал навсегда сохранить память об этом «замечательном человеке».

Третий президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб скончался 4 февраля на 83-м году жизни. Отмечается, что в январе у него обнаружили раковые клетки.

«С величайшей печалью и сожалением сообщаем вам, что наш Гейнгоб, президент Республики Намибия, скончался сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 0:04 (23:04 мск) в больнице Леди Похамба», следует из публикации офиса президента Намибии.

Там отметили, что медицинская команда сделала все, чтобы обеспечить выздоровление главы государства, но их усилия оказались тщетны.

Ранее в Москве скончался советский и российский артист Юрий Соломин.

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