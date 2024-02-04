Лукашенко поблагодарил Володина за поддержку Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за поддержку инициатив Минска на площадках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Свою благодарность белорусский лидер выразил в поздравлении Володина с 60-летием, опубликованном на сайте Лукашенко.

«Под вашим опытным руководством эффективно расширяется межпарламентское сотрудничество в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности. Признательны за поддержку и содействие продуктивной реализации инициатив Республики Беларусь на этих авторитетных площадках в двустороннем и многостороннем форматах», — сказано в обращении.

Лукашенко отметил, что Володин, который также возглавляет Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, является убежденным сторонником белорусско-российской интеграции и ее поступательного развития на благо двух братских стран и народов.

29 января президент России Владимир Путин и Лукашенко подписали несколько важных для развития Союзного государства документов. В их числе – план развития до 2026 года, документ о создании медиакомпании Союзного государства и постановление о регламентации вопросов собственности Союзного государства.

Путин и Лукашенко также подписали постановление об регламентации вопросов собственности Союзного государства. Как заявил его государственный секретарь Дмитрий Мезенцев, инвентаризация союзной собственности еще ни разу не проводилась, осуществить ее планируется в 2024 году.

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля с Александром Лукашенко.