Ведущие американские СМИ предсказывают победу Байдена на праймериз в Южной Каролине

Ведущие СМИ США — CNN, Associated Press, Politico и NBC — предсказывают победу Джо Байдена на праймериз Демократической партии в Южной Каролине. Об этом пишет ТАСС.

Согласно подсчетам, в поддержку действующего президента проголосовали 96% избирателей. Победа на этом этапе выборов одерживается простым большинством колосов.

До этого Трамп объявил о победе на первых праймериз Республиканской парти перед выборами в США, которые прошли в штате Нью-Гэмпшир.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие. Действующий президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться от Демократической партии.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.