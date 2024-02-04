Во Франции заявили об укреплении дружбы России и Украины

Высказывание министра обороны КНР Дун Цзюня о поддержке Российской Федерации по ситуации на Украине свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы. Об этом сообщает французская газета Figaro.

По мнению историка Дмитрия Минича, происходящее «явно подтверждает» тенденцию к укреплению диалога двух государств.

В публикации отмечается, что Москва и Китай укрепляют не только военное, но и экономическое сотрудничество. Например, за последние два года между странами вырос товарооборот между государствами, а Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай.

До этого стало известно, что Россия поставила в КНР 107 млн нефти в 2023 году, что на 24% больше показателя 2022 года.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 21 на заседании Совета по нацпроектам сообщил, что Россия нарастила экспорт сырой нефти в 2023 году на 7% по сравнению с 2021 годом — до 250 млн тонн, несмотря на введенные в отношении страны санкции и попытки ограничить покупку российских энергоносителей.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.