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Байден назвал странной президентскую гонку в США

Байден назвал текущую президентскую гонку в США самой странной за его карьеру

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Molly Riley/AP

Президент США Джо Байден назвал текущую президентскую гонку в США самой странной за его карьеру. С соответствующим заявлением он выступил на встрече с избирателями в своем предвыборном штабе в Уилмингтоне.

Комментируя лозунги и повестку своего основного соперника и бывшего президента США Дональда Трампа на выборах, он отметил, что Трамп выступает «не за что-либо. Он против всего». По словам Байдена, поведение его соперника в ходе избирательной комиссии «даже хуже», чем в 2020 году.

«Ради благополучия страны мы не можем, не можем проиграть эту кампанию», — подчеркнул он.

До этого Трамп оценил оскорбления Байдена в свой адрес.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие. Действующий президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться от Демократической партии.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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