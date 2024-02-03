Парламентарий Евгений Шмидт написал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помощник депутата немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко покинул свою должность после расследований журналистов о том, что он занимался шпионажем на Россию.

«Владимир Сергиенко вчера проинформировал меня, что прекращает на меня работать», — написал Шмидт.

Также депутат рассказал, что подал на издание Bild в суд за публикацию недостоверной информации.

До этого российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко, работающего помощником депутата Шмидта, заподозрили в связях с российскими спецслужбами.

Журналисты утверждают, что Сергиенко был в тесном контакте с офицером ФСБ. Издания утверждают, что в спецслужбе Сергиенко общался с полковником, который работает в 10-м управлении пятой службы ФСБ, ответственном за Украину.

Ранее в Германии сообщили, что в Киеве поднялась суматоха после провала плана отставки Залужного.