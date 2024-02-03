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В Кремле заявили, что поставки США не повлияют на ход СВО

Песков: поставки Соединенных Штатов Украине не повлияют на ход СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США своими поставками на Украину не могут повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Что касается сюрпризов, да, США... продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны», — заявил Песков.

При этом он отметил, что это не может повлиять на ход российской специальной военной операции.

31 января заместитель американского государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в украинскую столицу с рабочим визитом. По словам американского посла в стране Бриджит Бринк, этот визит должен продемонстрировать «общую преданность» Вашингтона победе Киева над Москвой. 1 февраля Нуланд сообщила, что США отправили на Украину высокоточные управляемый ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), и что совсем скоро они будут в зоне боевых действий. Песков заявил, что поездки Нуланд на Украину, «как правило, добром не заканчиваются».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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