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В США признали разрушительность стратегии по Ирану

Спикер Джонсон: стратегия Байдена по Ирану разрушительна

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Elizabeth Frantz/Reuters

Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена признать, что стратегия Белого дома по умиротворению Ирана оказалась разрушительной для мира. Об этом Джонсон сообщил в письменном заявлении на фоне ударов США по проиранским группировкам в пятницу, слова спикера приводит ТАСС.

«Администрации Байдена давно пора признать, что ее стратегия умиротворения Ирана оказалась разрушительной для международного сообщества», — считает Джонсон.

Он добавил, что эта стратегия также оказалась разрушительной для региональной стабильности.

Спикер отметил, что с осени прошлого года США зафиксировали более 150 атак на войска США в ближневосточном регионе.

До этого Майк Джонсон назвал «катастрофой» внешнюю политику президента страны Джо Байдена.

Ранее в США заявили о приближении экономики страны к краю обрыва.

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