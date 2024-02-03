В США признали разрушительность стратегии по Ирану

Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена признать, что стратегия Белого дома по умиротворению Ирана оказалась разрушительной для мира. Об этом Джонсон сообщил в письменном заявлении на фоне ударов США по проиранским группировкам в пятницу, слова спикера приводит ТАСС.

«Администрации Байдена давно пора признать, что ее стратегия умиротворения Ирана оказалась разрушительной для международного сообщества», — считает Джонсон.

Он добавил, что эта стратегия также оказалась разрушительной для региональной стабильности.

Спикер отметил, что с осени прошлого года США зафиксировали более 150 атак на войска США в ближневосточном регионе.

До этого Майк Джонсон назвал «катастрофой» внешнюю политику президента страны Джо Байдена.

Ранее в США заявили о приближении экономики страны к краю обрыва.