В США заявили о приближении экономики страны к краю обрыва

Глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон заявил телеканалу Fox News, что экономика США движется к краю обрыва из-за большого госдолга.

«Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час», — сказал Даймон.

Банкир также согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг США «самым предсказуемым кризисом» в истории страны.

До этого глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что размер государственного долга страны пугает.

Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска также предупреждал, что растущий государственный долг США мощно ударит по международной финансово-экономической системе.

В начале 2024 года министерство финансов США сообщило, что госдолг страны впервые превысил $34 трлн.

В сентябре госдолг Соединенных Штатов был на триллион меньше. А всего за 2023 год госдолг страны вырос на $4 трлн.

Ранее была названа главная угроза мировой экономике в 2024 году.