В США заявили о приближении экономики страны к краю обрыва

Глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон заявил телеканалу Fox News, что экономика США движется к краю обрыва из-за большого госдолга.
«Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час», — сказал Даймон.
Банкир также согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг США «самым предсказуемым кризисом» в истории страны.
До этого глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что размер государственного долга страны пугает.
Российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска также предупреждал, что растущий государственный долг США мощно ударит по международной финансово-экономической системе.
В начале 2024 года министерство финансов США сообщило, что госдолг страны впервые превысил $34 трлн.
В сентябре госдолг Соединенных Штатов был на триллион меньше. А всего за 2023 год госдолг страны вырос на $4 трлн.
Ранее была названа главная угроза мировой экономике в 2024 году.