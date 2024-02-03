Байден называл Трампа «больным придурком» и «чертовым засранцем», комментируя его шутки

Действующий президент США Джо Байден неоднократно критиковал своего предшественника Дональда Трампа и при этом не стеснялся в выражениях. В том числе глава государства использовал обсценную лексику, пишет газета Politico со ссылкой на источники из его окружения.

«Байден в беседе со своими друзьями и помощниками описывал Трампа как «больного придурка», который наслаждается чужими несчастьями», — подчеркивается в публикации.

При этом, по словам авторов статьи, особое раздражение у хозяина Белого дома вызывают шутки бывшего американского лидера. В частности, речь идет о его высказываниях по поводу нападения на супруга экс-спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси.

В материале отмечается, что во время своих мероприятий Трамп много раз насмехался над этим происшествием. Однако после одной из шуток экс-главы государства Байден не выдержал, назвав его «чертовым засранцем».

На этом фоне журналисты направили в администрацию президента запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Но в Белом доме решили воздержаться от комментариев.

28 октября 2022 года муж экс-спикера американской палаты представителей Пол Пелоси подвергся нападению рядом со своим домом в Сан-Франциско. Гражданин по имени Дэвид Депепи избил мужчину молотком, нанеся ему серьезные травмы. В результате пострадавшему потребовалась операция из-за перелома черепа.

Прибывшие на место сотрудники полиции сразу арестовали нападавшего. В ходе разбирательства выяснилось, что он является сторонником крайне правых теорий заговора.

Ранее Байден прокомментировал участие Трампа в выборах президента США.