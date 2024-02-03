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Спикер палаты представителей США назвал внешнюю политику Байдена «катастрофой»

Спикер Джонсон назвал «катастрофой» внешнюю политику Байдена

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J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон назвал «катастрофой» внешнюю политику президента страны Джо Байдена. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

«Внешняя политика Байдена — это катастрофа», — сказал Джонсон.

По словам политика, она «настолько опасна», потому что Соединенные Штаты «демонстрируют слабость на мировой арене».

Как указал спикер палаты представителей, подобная политика американской администрации ведет к тому, что она сама «приглашает агрессию».

«Вот почему все наши противники по всему миру действуют настолько провоцирующим образом», — добавил он.

До этого Байден написал колонку для газеты The Washington Post под названием «США не отступят перед вызовом Путина и ХАМАС». В материале говорится, что военные конфликты на Украине и в Газе могут в итоге привести мир к прогрессу, как и ранее в истории войны приводили к глобальным положительным изменениям. В МИД России текст назвали «набором несуразиц», а в Совете Федерации — «преступным заблуждением». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байдена обвинили во втягивании США в войну на Ближнем Востоке.

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