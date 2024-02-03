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В Германии заявили, что у США есть план по смещению Зеленского

Немецкий бизнесмен Дотком: Вашингтон разработал план по смещению Зеленского

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Global Look Press

Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что США намерены отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

»Сеймур Херш, удостоенный наград американский журналист, подтверждает слухи с Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского», — указал бизнесмен.

Он также отметил, что необходимо «покончить с глупостями» главы украинского государства и «начать мирные переговоры с Россией». Это станет «лучшим решением для всех сторон», подчеркнул Дотком.

2 февраля Херш заявил, что конфликт Зеленского с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным на фоне слухов об отставке генерала может получить иное развитие. По мнению журналиста, уйти придется самому украинского лидеру, а военный будет поставлен на его место.

До этого военный эксперт, бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер говорил, что Зеленскому угрожает бунт со стороны украинских военных в ближайшее время.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Зеленского ждет судьба заключенного.

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