Экс-депутат Рады Царев прокомментировал арест своего имущества на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев опроверг информацию о судебном аресте по требованию СБУ его квартиры в городе Днепре (бывшем Днепропетровске). Об этом бывший парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске, — у меня нет квартиры в Днепропетровске», — написал Царев.

Он также пояснил, что упоминаемый СБУ участок в Киевской области относится к дачным, которые когда-то выделяли депутатам «в чистом поле». Царев пояснил, что ни разу там не был, «поэтому душа не болит».

Формально украинский суд арестовал и имущество Царева в Крыму. Речь шла о санатории имени Кирова и расположенном на его территории музее «Усадьба княгини Барятинской». На сайте санатория экс-депутат указан как директор.

«Над арестованным моим имуществом в Крыму посмеялся. Шутники», — написал Царев.

На Украине бывшему депутату предъявлены многочисленные обвинения, в числе которых финансирование действий России, посягательство на территориальную целостность Украины, коллаборационизм, государственная измена и другие.

2 февраля сообщалось, что украинский суд арестовал недвижимость экс-депутата Рады Царева.

Ранее на Олега Царева было совершено покушение, в Ялте в него дважды выстрелили из огнестрельного оружия.