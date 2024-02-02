Орбан пожаловался на фермеров, которые не дали ему выспаться перед саммитом ЕС

Гудящие трактора протестующих фермеров помешали премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нормально выспаться перед началом переговоров на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом политик рассказал в эфире радио Kossuth.

«Самым трудным были не переговоры, а ночь перед ними. В Брюсселе проходили протесты фермеров, я едва спал», — рассказал Орбан.

По его словам, под окнами его гостиницы остановились около 200 тракторов, которые гудели не переставая и каждые десять минут будили его громкими звуками.

«На переговоры я прибыл, пропустив ночь», — посетовал Орбан.

Премьер-министр Венгрии рассказал, что в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он пошутил, что накануне чувствовал себя как венгерские футболисты на чемпионате мира 1954 года, когда перед финальным матчем в Берне под окнами их гостиницы проходили уличные беспорядки. В итоге венгерская сборная, считавшаяся более сильной командой, проиграла и чемпионом мира впервые стала команда ФРГ. Впоследствии венгры высказывали предположения, что уличные беспорядки были устроены Германией намеренно для ослабления противника.

По словам Орбана, до начала саммита ему удалось побеседовать с протестующими фермерами, которые оказались испанцами. Они просили его заблокировать поставки продовольствия из Украины, «раз уж у Брюсселя нет здравого смысла».

2 февраля издание Financial Times высказало предположение, что протесты фермеров в Брюсселе были организованы близкими к Орбану людьми.

1 февраля лидеры ЕС смогли убедить Орбана снять вето и проголосовали за выделение дополнительных €50 млрд Украине на четыре года.

Ранее Орбан заявил об идеологической войне против Венгрии со стороны ЕС.