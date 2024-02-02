Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Орбан пожаловался на фермеров, которые не дали ему выспаться перед саммитом ЕС

Орбан: протестующие фермеры в Брюсселе не давали спать перед саммитом ЕС

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Гудящие трактора протестующих фермеров помешали премьер-министру Венгрии Виктору Орбану нормально выспаться перед началом переговоров на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом политик рассказал в эфире радио Kossuth.

«Самым трудным были не переговоры, а ночь перед ними. В Брюсселе проходили протесты фермеров, я едва спал», — рассказал Орбан.

По его словам, под окнами его гостиницы остановились около 200 тракторов, которые гудели не переставая и каждые десять минут будили его громкими звуками.

«На переговоры я прибыл, пропустив ночь», — посетовал Орбан.

Премьер-министр Венгрии рассказал, что в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он пошутил, что накануне чувствовал себя как венгерские футболисты на чемпионате мира 1954 года, когда перед финальным матчем в Берне под окнами их гостиницы проходили уличные беспорядки. В итоге венгерская сборная, считавшаяся более сильной командой, проиграла и чемпионом мира впервые стала команда ФРГ. Впоследствии венгры высказывали предположения, что уличные беспорядки были устроены Германией намеренно для ослабления противника.

По словам Орбана, до начала саммита ему удалось побеседовать с протестующими фермерами, которые оказались испанцами. Они просили его заблокировать поставки продовольствия из Украины, «раз уж у Брюсселя нет здравого смысла».

2 февраля издание Financial Times высказало предположение, что протесты фермеров в Брюсселе были организованы близкими к Орбану людьми.

1 февраля лидеры ЕС смогли убедить Орбана снять вето и проголосовали за выделение дополнительных €50 млрд Украине на четыре года.

Ранее Орбан заявил об идеологической войне против Венгрии со стороны ЕС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами