Посол Израиля оценила отношения с Россией

Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что у РФ и Израиля нет разногласий по вопросу о необходимости освобождения израильских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, при этом у сторон имеются противоречия по ряду региональных вопросов. Об этом она заявила на пресс-конференции в Москве, ее слова приводит ТАСС.

«Есть один вопрос... по которому нет никакого разногласия. У России и Израиля есть одна цель — освободить всех заложников», — заявила Гальперин.

До этого лидер израильской оппозиции Яир Лапид высказался за пересмотр отношений между Израилем и Россией с учетом позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия обеспокоена словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что о палестинском государстве речь не идет.

Ранее в МИД РФ отреагировали на решение суда ООН по Газе.