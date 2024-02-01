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Шеф Пентагона извинился перед Байденом и американцами за тайную госпитализацию

Шеф Пентагона Остин принес извинения за тайную госпитализацию и скрытие диагноза

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Violeta Santos Moura/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что поступил неправильно, не проинформировав высшее руководство страны и американскую общественность по поводу рака простаты и госпитализации, а также принес свои извинения. Его слова передает Bloomberg.

«Я должен был сообщить президенту о диагностированном раке… Я прошу прощения у своих товарищей по команде и американского народа», — сказал Остин.

Он также отметил, что лично извинился перед президентом США Джо Байденом.

Шеф Пентагона подчеркнул, что диагностированная болезнь стала для него «ударом под дых». «Я не думаю, что это новость, что я довольно закрытый парень», — отметил министр обороны США.

В начале января к дому шефа Пентагона Ллойда Остина вызывали скорую помощь без опознавательных сигналов. Тот, кто позвонил в службу спасения, хотел сделать все без лишнего шума и попросил прислать машину скорой помощи без мигалок и сирен.

Позднее стало известно, что министру обороны США диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако сообщалось, что процесс выздоровления может затянуться.

29 января Ллойд Остин вернулся в Пентагон после месячного лечения рака простаты.

Ранее в США отвергли призывы к увольнению шефа Пентагона.

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