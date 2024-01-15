В США отвергли призывы к увольнению шефа Пентагона

Сенатор- демократ от штата Вирджиния Джо Манчин отверг призывы к увольнению министра обороны США Ллойда Остина на фоне его скрытной госпитализации. Его слова приводит телеканал CBS.

Манчин подчеркнул, что в системе коммуникаций «определенно произошел сбой», однако не следует увольнять Остина из-за того, что он не проинформировал Белый дом о госпитализации.

«Вот человек, который посвятил всю свою жизнь защите нашей страны. Если была допущена ошибка, мы можем это исправить… Произошло ли недоразумение, и, по сути, мы остались без управления? Я в это не верю, но мы выясним», — сказал Манчин.

По его словам, решения относительно Остина могут быть приняты позже.

«Вы не увольняете человека, который посвятил всю свою жизнь и проделал хорошую работу, отдавая этому все, что у него есть. Он сказал, что совершил ошибку, он не должен был этого делать», — напомнил парламентарий.

У главы Пентагона Ллойда Остина в декабре 2023 года выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям, — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации главы Пентагона.

Ранее в Пентагоне рассказали о состоянии главы ведомства Ллойда Остина.