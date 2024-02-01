Глава Евросовета назвал решение ЕС о выделении €50 млрд Украине сигналом для США

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение Евросоюза о выделении €50 млрд Украине сигналом для США. Его цитирует ТАСС.

«Это решение посылает ясный сигнал украинцам, сигнал нашему европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим партнерам, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность», — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

1 февраля Мишель сообщил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет. Украинский президент Владимир Зеленский поприветствовал это решение.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт получил гарантии того, что ее до сих пор не размороженные из фондов Евросоюза средства не будут отправлены Украине.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.