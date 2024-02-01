Размер текста
А
А
А

Глава Евросовета назвал решение ЕС о выделении €50 млрд Украине сигналом для США

Глава Евросовета Мишель: выделение Украине €50 млрд является сигналом для США

close
100%
Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение Евросоюза о выделении €50 млрд Украине сигналом для США. Его цитирует ТАСС.

«Это решение посылает ясный сигнал украинцам, сигнал нашему европейскому населению о единстве и о том, что мы не запуганы Россией, а также сигнал США и нашим партнерам, что мы поддерживаем Украину и ее территориальную целостность», — сказал политик на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

1 февраля Мишель сообщил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет. Украинский президент Владимир Зеленский поприветствовал это решение.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт получил гарантии того, что ее до сих пор не размороженные из фондов Евросоюза средства не будут отправлены Украине.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами