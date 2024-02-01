В ЕП предупредили налогоплательщиков о плохих новостях после выделения помощи Киеву

Депутат Европейского парламента Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал выделение Евросоюзом €50 млрд помощи Украине плохими новостями для налогоплательщиков стран политического объединения. Об этом сообщает ТАСС.

«Плохие новости для европейских налогоплательщиков. Граждане ЕС, включая Австрию, вынуждены отправить Украине еще €50 млрд», — заявил Вилимски.

Парламентарий отметил, что «никто не верит», что Украина когда-либо сможет вернуть деньги. По его словам, Евросоюз не хочет искать пути мирного урегулирования кризиса, а также не имеет четкой стратегии по завершению конфликта.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева. При этом он отметил, что Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам.

Ранее Фон дер Ляйен обрадовалась решению ЕС о выделении €50 млрд Украине.