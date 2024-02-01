В конгрессе США раскритиковали американскую политику по выделению средств Украине на фоне коррупционного скандала в ВСУ. Об этом сообщает The American Conservative.

«Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, — это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была «прачечной» для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с Хантера Байдена», — сказал член палаты представителей от Монтаны республиканец Мэтт Розендейл.

Конгрессмен от Аризоны Эли Крэйн назвал коррупцию на Украине отвратительной. По его словам, выделенные Киеву деньги были бы полезнее в США. Он выразил сожаление, что этот случай мошенничества, «скорее всего, является лишь верхушкой айсберга».

1 февраля польское издание Do Rzeczy писало, что власти Украины на фоне внутриполитической напряженности и коррупционных скандалов дают поводы для западных стран отсрочить вступление страны в НАТО и ЕС.

31 января заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невероятный уровень коррупции на Украине раздражает США.

Ранее в Польше заявили о расхищении западной помощи на Украине.