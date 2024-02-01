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Польский генерал раскрыл последствия конфликта Зеленского и Залужного

Генерал Полько: конфликт Зеленского и Залужного влияет на боевой дух ВСУ

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Reuters

Экс-командующий подразделением польского спецназа, генерал Роман Полько заявил, что разногласия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, а также сообщения о якобы отставке главкома ВСУ негативно влияют на боевой дух вооруженных сил страны и поддержку стран Запада. Такую точку зрения он высказал в беседе с Do Rzeczy.

«Это разрушает моральный дух самих солдат, сражающихся на поле боя. Залужный имеет очень серьезную репутацию и пользуется уважением», — сказал Полько.

Он также отметил, что в момент, когда решается вопрос о дальнейшей поддержке Киева, страны Запада наблюдают за коррупцией и внутренними разногласиями на Украине.
«Это не идет на пользу Украине», — подчеркнул генерал.

1 февраля телеканал CNN писал, что указ об увольнении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе.

В этот же день немецкое издание Der Spiegel сообщало, что план Владимира Зеленского, который предполагал «мягкое изгнание» Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил, провалился и вызвал большую «суматоху» в Киеве.

Ранее на Украине пригрозили Зеленскому отставкой в случае увольнения Залужного.

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