Экс-командующий подразделением польского спецназа, генерал Роман Полько заявил, что разногласия между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, а также сообщения о якобы отставке главкома ВСУ негативно влияют на боевой дух вооруженных сил страны и поддержку стран Запада. Такую точку зрения он высказал в беседе с Do Rzeczy.

«Это разрушает моральный дух самих солдат, сражающихся на поле боя. Залужный имеет очень серьезную репутацию и пользуется уважением», — сказал Полько.

Он также отметил, что в момент, когда решается вопрос о дальнейшей поддержке Киева, страны Запада наблюдают за коррупцией и внутренними разногласиями на Украине.

«Это не идет на пользу Украине», — подчеркнул генерал.

1 февраля телеканал CNN писал, что указ об увольнении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе.

В этот же день немецкое издание Der Spiegel сообщало, что план Владимира Зеленского, который предполагал «мягкое изгнание» Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил, провалился и вызвал большую «суматоху» в Киеве.

Ранее на Украине пригрозили Зеленскому отставкой в случае увольнения Залужного.