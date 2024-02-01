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На Украине пригрозили Зеленскому отставкой в случае увольнения Залужного

Боуз: верхушка ВСУ пригрозила Зеленскому отставкой, если он уволит Залужного

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Evan Vucci/AP

Журналист Чей Боуз сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден отказаться от идеи увольнения главкома Вооруженных сил страны Валерия Залужного. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Весь высший эшелон осажденной украинской армии пригрозил уйти в отставку, если Зеленский уволит Залужного. Зеленский был вынужден пойти на унизительную уступку», — сообщил Боуз.

До этого Зеленский уволил главу департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Известно, что Семенченко занимал эту должность с октября 2022 года. При этом в указе не раскрываются причины увольнения Семенченко с его поста.

При этом председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил о формировании вокруг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного союзов людей не из его окружения.

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.

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