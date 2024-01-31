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Украина и США договорились усилить контроль за международной помощью

Киев и Вашингтон подписали меморандум о контроле за внешним финансированием

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Kevin Lamarque/Reuters

Главный инспектор министерства обороны Украины Игорь Воронченко и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает усиление контроля за использованием поступающей Киеву международной помощи. Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства, передает ТАСС.

В министерстве рассказали, что церемония подписания состоялась в Киеве в рамках встречи главы украинского военного ведомства Рустема Умерова с Робертом Сторчем. При этом, согласно заявлению, в том числе данный документ регулирует обмен информацией между США и Украиной по вопросу использования внешнего финансирования.

«Цель документа — усиление сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в рамках меморандума Киев и Вашингтон договорились противодействовать мошенничеству или коррупции. Речь идет о нарушениях законодательства, касающихся предоставленного украинским властям финансирования от США.

Кроме того, документ предполагает периодическое проведение встреч между представителями двух стран. Ожидается, что эти мероприятия будут посвящены обсуждению «приоритетных направлений сотрудничества» для достижения совместных целей Киева и Вашингтона.

Ранее в МИД РФ заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине.

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