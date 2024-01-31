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Нуланд приехала в Киев

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала в Киев

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Maxim Shemetov/Reuters

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев. Об этом на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) написала посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк.

Бринк поделилась фото встречи Нуланд на железнодорожном вокзале в Киеве.

Посол отметила, что у Нуланд запланированы встречи с представителями украинской власти, гражданского общества и ветеранами.

Визит должен продемонстрировать «общую преданность» победе Украины в конфликте с Россией, подчеркнула Бринк.

До этого три генеральных инспектора США прибыли на Украину для проверки направлений расходования американской военной помощи.

Приехавшие генеральные инспекторы представляют минобороны США, Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID), то есть ключевых поставщиков американской помощи Украине. Их имена не называются. По данным Kiev Independent, первая совместная инспекция американских поставок военной помощи на Украину была проведена чиновниками двух стран 20 января.

Ранее Украина и США обсудили усиление стратегического партнерства.

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