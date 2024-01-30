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Президент Чехии назвал условие переговоров по Украине

Президент Чехии Павел назвал баланс сил на Украине ключевым условием переговоров

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David W Cerny/Reuters

Только баланс сил может стать ключевым условием для начала переговоров в конфликте между Россией и Украиной, заявил президент Чехии Петр Павел. Слова чешского лидера передает TVN24.

«Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров», — сказал Павел.

Чешский президент считает, что нужно поставить Украине артиллерию, крылатые ракеты большей дальности и истребители F-16.

30 января в МВФ спрогнозировали ситуацию на Украине при остановке западного финансирования.

В этот же день директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что 2024 год испытает выносливость Украины.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что западные ультиматумы по урегулированию конфликта на Украине не имеют никакой перспективы.

Ранее Польша назвала единственного антиукраинского политика в Евросоюзе.

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