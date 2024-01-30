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В МИД РФ заявили об отсутствии перспектив у западных ультиматумов по Украине

Лавров заявил, что у западных ультиматумов по Украине нет никакой перспективы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Западные ультиматумы по урегулированию конфликта на Украине не имеют никакой перспективы. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого передает «Известия».

«Мы выразили признательность за то, что гамбийские партнеры с пониманием относятся к происходящему и выступают за справедливое политическое урегулирование, которое пока не находит поддержки у Киева и у его западных спонсоров, настаивающих на неприемлемых ультиматумах, у которых нет никакой перспективы», — сказал Лавров.

30 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что чем дольше западные страны будут настаивать, что единственный способ завершить украинский конфликт — последовать формуле президента Украины Владимира Зеленского, тем плачевнее сложится ситуация для Киева.

В этот же день Лавров сказал, что США создали коалицию из 54 стран мира, которые пытаются нанести стратегическое поражение РФ путем поставок вооружений на территорию Украины.

Ранее Лавров заявил, что Запад не хочет замечать расползания оружия с Украины.

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