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Орбан обозначил условие, при котором Венгрия поддержит финансирование Украины

Орбан: Венгрия поддержит финансирование Киева при условии ежегодного утверждения

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова поддержать решение Евросоюза о выделении средств на помощь Украине, но только если сумму разобьют на несколько лет и будут утверждать каждый год. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Point.

»Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», — сказал Орбан, отметив, что решение должно быть единогласным.

Он добавил, что Венгрия по-прежнему не согласна с тем, что Киеву стоит выделить €50 млрд, и назвал эту сумму огромной, но подчеркнул, что Будапешт готов к компромиссам, цитирует венгерского премьера RT.

1 февраля в Брюсселе пройдет очередной саммит, на котором будут рассматривать вопрос о предоставлении помощи Украине. Газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов писала, что если Венгрия вновь наложит вето на предоставление Киеву €50 млрд, страны Евросоюза могут рассмотреть «реальный вариант» лишения Будапешта права голоса.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза объявят о необходимости ускорить поставки снарядов Украине.

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