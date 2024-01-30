Размер текста
А
А
А

Египет передал движению ХАМАС согласованное предложение по освобождению заложников

CNN: Египет передал ХАМАС согласованное предложение по освобождению заложников

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Разведывательная служба Египта передала радикальному палестинскому движению ХАМАС предварительное предложение по освобождению израильских заложников. Об этом, ссылаясь на хорошо информированный источник, сообщает американский телеканал CNN.

По имеющимся сведениям, предложение было выработано на переговорах в Париже, в которых участвовали представители Египта, Израиля, Катара и США.

В материале телеканала отмечается, что, хотя переговорщики достигли в общих чертах консенсуса, согласование конкретные деталей, вероятно, будет очень непростым. Предполагается, что каждый удерживаемый движением ХАМАС израильтянин будет обменян на трех находящихся в тюрьмах Израиля палестинцев. Применительно к израильским солдатам это соотношение может быть увеличено.

CNN подчеркнул, что вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная мирная пауза.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что находящееся в разработке предложение по освобождению заложников, которые удерживаются палестинским радикальным движением ХАМАС, дает подлинную надежду на обмен в будущем.

Ранее глава генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами