Египет передал движению ХАМАС согласованное предложение по освобождению заложников

Разведывательная служба Египта передала радикальному палестинскому движению ХАМАС предварительное предложение по освобождению израильских заложников. Об этом, ссылаясь на хорошо информированный источник, сообщает американский телеканал CNN.

По имеющимся сведениям, предложение было выработано на переговорах в Париже, в которых участвовали представители Египта, Израиля, Катара и США.

В материале телеканала отмечается, что, хотя переговорщики достигли в общих чертах консенсуса, согласование конкретные деталей, вероятно, будет очень непростым. Предполагается, что каждый удерживаемый движением ХАМАС израильтянин будет обменян на трех находящихся в тюрьмах Израиля палестинцев. Применительно к израильским солдатам это соотношение может быть увеличено.

CNN подчеркнул, что вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная мирная пауза.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что находящееся в разработке предложение по освобождению заложников, которые удерживаются палестинским радикальным движением ХАМАС, дает подлинную надежду на обмен в будущем.

Ранее глава генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.