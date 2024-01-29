Путин и Лукашенко подписали резолюцию об урегулировании вопросов собственности СГ

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление об регламентации вопросов собственности Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, инвентаризация союзной собственности еще ни разу не проводилась, осуществить ее планируется в 2024 году.

Согласно его информации, нужно проработать механизмы привлечения тех финансовых результатов в бюджет объединения, которые достигаются при выполнении программ СГ.

Накануне стало известно, что Лукашенко второй день находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. Сегодня он поучаствовал в запуске российского комплекса в Антарктиде и встретился с Путиным. Лукашенко успел поинтересоваться, не вымрет ли человечество от глобального потепления, обсудить «горький опыт» СВО и осудить Украину с Прибалтикой, которые вместо России «ищут за морями лучшей жизни».

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля с Александром Лукашенко.