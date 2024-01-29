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Путин эмоционально отреагировал на большую папку с документами на подпись

Путин удивился толщине и весу папки с документами для подписания

Президент Российской Федерации Владимир Путин эмоционально отреагировал на крупную и тяжелую папку с документами, которые нужно подписать на заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства. Трансляция совещания велась на сайте Кремля.

На видеозаписи заметно, как российский лидер держит в руках папку. Затем выражение его лица становится изумленным из-за внушительного количества документов.

Заседание Совета происходит сегодня, 29 января, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом.

Перед этим Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства говорил, что Россия и Белоруссия будут работать совместно для обеспечения равной и неделимой безопасности. Президент отметил, что обе страны-соседки в условиях внешнего давления оказывают друг другу поддержку и имеют общий взгляд на глобальные и региональные проблемы.

Ранее член ОП РФ назвала впечатляющим количество подписей в поддержку выдвижения Путина.

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