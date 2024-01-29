Москва и Минск пока не определились в вопросе единых рынков нефти и газа

Россия и Белоруссия пока не пришли к консенсусу в вопросе создания единых рынков нефти и газа. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, его слова приводит ТАСС.

«Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков нефти, газа, нефтепродуктов», – сказал Лукашенко, добавив, что подобные решения должны быть выгодны обеим странам.

Белорусский лидер отметил, что регулярно обсуждает данную тему со своим российским коллегой. Он выразил уверенность, что правительствам надо активнее реализовывать эти договоренности.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о проблемах в формировании объединенного рынка газа с Россией и срыве планов по его реализации.

Ранее Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным визит в Африку.