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Борис Джонсон рассказал о вине НАТО из-за Украины

Джонсон: у НАТО есть вина за то, что Киев не вошел в альянс раньше

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внутри НАТО существует вина за то, что Украина не стала членом альянса раньше. Его слова приводит The Telegraph.

Он отметил, что колебания членов альянса относительно вступления Киева в него были «фатальной» ошибкой.

По его словам, у стран блока существует «глубокая институциональная вина» за то, что Украину не сделали членом альянса ранее. По его словам, в этом случае «Россия бы не сделала, то что она сделала».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альянс между Соединенными Штатами и Европейским союзом может быть разрушен — украинский президент считает, что это произойдет в том случае, если конгресс США не одобрит финансирование Украины. По его мнению, отказ финансировать Украину станет важным сигналом европейским союзникам США по НАТО — Вашингтон не придет им на помощь в случае внешней агрессии.

Ранее в США заявили о последствиях отказа от помощи Украине.

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