В Кремле прокомментировали предложение Путину возглавить попечительский совет РАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о решении Владимира Путина возглавить или нет попечительский совет Российской академии наук (РАН).

«Когда президент примет какое-то решение по этому обращению, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Песков также рассказал, что с утра среды у российского лидера проходят рабочие встречи в Кремле. Так, в ближайшее время Путин проведет публичную встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.

28 мая академики Российской академии наук (РАН) проголосовали за создание попечительского совета. Сообщалось, что они хотят предложить президенту России возглавить этот орган. Создание попечительского совета не поддержал лишь один академик, семь человек воздержались от голосования. При этом неизвестно, сколько всего было участников голосования.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РАН должна быть напрямую вовлечена в процесс принятия государственных решений. Чиновник принял участие в общем собрании членов РАН. Мероприятие было посвящено 300-й годовщине с момента создания академии.

Ранее в РАН назвали условие для ежегодного роста экономики России.