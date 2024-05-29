Лавров: Запад в начале 2000-х годов решил, что Россия у него «в кармане»

Страны Запада в начале 2000-х годов были уверены, что Россия у них «в кармане». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда Россия в 2000-м году, после первого избрания на должность президента Владимира Путина, стала возвращать свое достоинство и права на законное место, США поначалу это всерьез не восприняли», — сказал дипломат.

По его словам, Штаты думали, что это какие-то отдельные проявления национального характера, тем более что в нулевые годы Россия, выступая за уважение своих собственных прав, отстаивала эти права на международной арене исключительно через предложения сотрудничества, равноправных договоренностей.

27 мая Лавров заявил, что было бы забавно посмотреть, как Эстония собирается ставить Россию на колени.

До этого президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна «сделает все возможное, чтобы поставить РФ на колени». Он объяснил, что только после этого можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

27 мая Лавров заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, сделав заявление о поддержке «права» Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ западным оружием.

Ранее Лавров заявил, что Запад хочет «подмять Восток под себя».