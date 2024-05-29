В Чите силовики ФСБ задержали студента

Силовики Федеральной службы безопасности России задержали студента четвертого курса историко-филологического факультета Забайкальского государственного университета (ЗабГУ). Об этом сообщает Telegram-канал Chita.Ru.

Отмечается, что молодого человека задержали возле общежития на Чкалова, 131.

По данным канала, студент публично выступал против проведения специальной военной операции на Украине и называл себя «православным оппозиционером».

О молодом человеке известно, что он состоял в Студенческом археологическом клубе, принимал участие в Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, исследовал наскальные рисунки на Титовской сопке, увлекался религией.

На прошлой неделе сообщалось, что Троицкий суд Москвы одобрил высылку из России бывшего студента МГУ Сергея Гунько, пытавшегося собрать деньги для Вооруженных сил Украины.

Суд принял решение об удовлетворении ходатайства о помещении Гулько в центр временного содержания для иностранцев, которые подлежат депортации. В соответствии с российским законодательством Гулько имеет право оспорить это решение суда.

Позднее Гулько заявил, что на него донес его однокурсник.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданства России и США, по делу о государственной измене.