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В Great Wall раскрыли, почему бестселлер Haval провалился

Great Wall: продажи популярной Haval H6 обвалились из-за беспорядочной конкуренции

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carnewschina.com

Глава китайского автоконцерна Great Wall Вэй Цзяньцзюнь заявил, что продажи бестселлера Haval H6 обвалились из-за «беспорядочной и злонамеренной конкуренции». Об этом пишет Motor.ru.

Отмечается, что в течение более 100 месяцев кроссовер оставался лидером сегмента SUV в Китае. Но в последнее время продажи значительно просели. По словам главы Great Wall, он не видит в этом проблемы и компания не будет участвовать в «ценовых войнах». Он добавил, что линейка продолжит развиваться за счет батарейных гибридов Hi4-T.

В апреле Haval показал салон обновленного кроссовера H6, который ожидают в России. Модель получила новые дверные карты, рулевое колесо, сиденья и пр. Автомобиль также оснастили большим планшетом мультимедиа, слотом с беспроводной зарядкой и двумя подстаканниками. Селектор трансмиссии переместили на рулевую колонку. Сиденья же оснастили системой вентиляции.

Суммарно Haval удалось реализовать свыше 4 млн экземпляров H6 в трех прошлых поколениях.

Ранее в России появился новый сервис по обслуживанию автомобилей из КНР.

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