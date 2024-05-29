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Молдавская оппозиция пригрозила выйти на улицы в случае нарушений на выборах

Шор: оппозиция выйдет на улицы в случае нарушений на выборах в Молдавии

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Максим Блинов/РИА Новости

Если на выборах осенью в Молдавии будет нарушение прав избирателей, оппозиция выйдет на улицы. Об этом заявил глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, слова которого передает ТАСС.

28 мая Шор сообщил, что оппозиционный блок «Победа» 9 июня проведет второй съезд в Москве на фоне гонений со стороны проевропейского правительства в Кишиневе.

25 мая власти Молдавии запросили у России экстрадицию Илана Шора.

До этого Илан Шор заявил о намерении стать премьер-министром страны после выборов президента, намеченных на осень 2024 года. По его словам, он уверен в победе оппозиции на президентских выборах. При этом сам политик выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства не может, так как не подходит под возрастной ценз в 40 лет, установленный законодательством республики.

Ранее оппозиция Молдавии объявила о запуске кампании против вступления в ЕС.

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