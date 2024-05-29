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В Кремле ответили, пригласит ли Путин школьника, который получил от него фотографию

Песков: Путин не встретится со школьником из Уфы, которому подарил свой портрет

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ГТРК Башкортостан

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться со школьником из Уфы Кириллом, который получил от него портрет с автографом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мальчик попросил, и президент достаточно часто реагирует на такие просьбы, не все становятся публичными», — объяснил Песков.

Накануне Путин отправил подарок школьнику из Уфы Кириллу Касимову. Мальчик получил фотопортрет главы государства, на котором он изображен в кимоно дзюдоиста. Мальчик написал письмо российскому лидеру с просьбой прислать ему автограф и встретиться в будущем на татами.

В начале мая Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» двоих школьников и одного студента, которые помогали людям эвакуироваться во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Награду получат учащиеся школы №19 из Красногорска Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.

Ранее Путин назвал важнейшую задачу для развития России.

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