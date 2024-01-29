На Украине заявили о нежелании вести переговоры с РФ по Приднестровью

Украинская сторона отказывается от переговоров с РФ по вопросу урегулирования ситуации в Приднестровье по формуле «5+2», куда входят представители Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, РФ, Украины, ЕС и США. Об этом заявил посол по особым поручениям Киева Паун Роговей, его слова приводит РИА Новости.

«Украина твердо стоит на позиции — не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией (по формату «5+2» по приднестровскому вопросу. – прим. ред.)», — заявил Роговей, добавив, что формат является несостоятельным.

По словам дипломата, при этом Украина остается «адептом» мирного урегулирования в Приднестровье и Киев продолжит посредническую деятельность между Приднестровьем и Молдавией.

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что Россия как посредник и гарант приднестровского урегулирования готова способствовать работе по «выправлению деградирующего диалога» между берегами Днестра.

10 января министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявило, что на границе ПМР с Украиной произошел вооруженный инцидент.

Ранее в Молдавии сообщили об обострении ситуации в Гагаузии.