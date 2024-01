В США заявили о несостоятельности НАТО

Pavel Kashaev/Global Look Press

НАТО является несостоятельным военно-политическим альянсом, поскольку организация не способна вести боевые действия против России более двух недель. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью You Tube-каналу US Tour of Duty.

«НАТО не имеет возможности напрямую вмешаться… Это полностью несостоятельная организация. НАТО не сможет вести крупные наземные операции более недели или двух», — заявил Риттер.

Он добавил, что потенциал российского военно-промышленного комплекса намного превышает мощности, которые имеются на Западе.

До этого Риттер подчеркнул, что главным приоритетом для Соединенных Штатов должно стать восстановление отношений с Россией.

В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы (ВС) России полностью разгромят украинские войска и одержат победу в 2024 году.

Ранее в США допустили перенос столицы Украины из Киева.