Размер текста
А
А
А

В США заявили о несостоятельности НАТО

Экс-разведчик США Риттер: НАТО не сможет воевать с Россией более двух недель

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

НАТО является несостоятельным военно-политическим альянсом, поскольку организация не способна вести боевые действия против России более двух недель. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью You Tube-каналу US Tour of Duty.

«НАТО не имеет возможности напрямую вмешаться… Это полностью несостоятельная организация. НАТО не сможет вести крупные наземные операции более недели или двух», — заявил Риттер.

Он добавил, что потенциал российского военно-промышленного комплекса намного превышает мощности, которые имеются на Западе.

До этого Риттер подчеркнул, что главным приоритетом для Соединенных Штатов должно стать восстановление отношений с Россией.

В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы (ВС) России полностью разгромят украинские войска и одержат победу в 2024 году.

Ранее в США допустили перенос столицы Украины из Киева.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами