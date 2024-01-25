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В США допустили перенос столицы Украины из Киева

Макгрегор не исключил перенос украинской столицы во Львов после поражения ВСУ

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Andrew Kravchenko/AP

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Украина перенесет столицу из Киева во Львов после поражения ВСУ. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Кто-то из министерства обороны порассуждал, что когда закончатся боевые действия, и, похоже, это случится, то украинское правительство оставит Киев и отправится на запад во Львов», — cказал полковник.

По его словам, подобные маневры не являются чем-то новым, так как Львов и раньше был столицей Западной Украины.

Как считает Макгрегор, столицу могут перенести из-за вероятного приближения российских войск к Киеву.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее Путин предупредил власти Польши насчет Западной Украины.

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